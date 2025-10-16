Peinliches Interview: Bei Mathe und Geographie ist Lena Schilling „raus“

In Brüssel traf der Klagenfurter Influencer auf die Grünen-Politikerin Lena Schilling und stellte ihr einige "unbequeme" Fragen. Sie brach das Interview ab.

Im Jahr 2024 kandidierte die Klimaaktivistin Lena Schilling für die Grünen bei der Europawahl. Viele erinnern sich wahrscheinlich noch an das Video, in dem sie von Peter Klien gefragt wurde, ob Norwegen bei der EU sei – was Schilling nicht wusste. Auf demselben Fuß hat sie nun der Klagenfurter Influencer Ian Jules erwischt: Im EU-Parlament in Brüssel holte er Lena Schilling vor die Kamera und wollte von ihr zunächst wissen, was 2000 Cent in Euro seien. Darauf gab die 24-jährige EU-Abgeordnete folgende Antwort: „Oida Mathefragen, ich bin raus.“ Und auch Geographie dürfte nicht zu Schillings Stärken zählen „Was ist die Hauptstadt von Australien?“, fragte Ian Jules gleich darauf. Mit einem erneuten „Okay, ich bin raus“ beendete Schilling daraufhin das Interview.