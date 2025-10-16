Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt Linz.
Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen –2 und +7 Grad, tagsüber werden 10 bis 16 Grad erreicht.
Österreich
16/10/2025
Wetterprognose

Der Freitag bringt einen Mix aus Sonne, Wolken und Nebel

Ein Mix aus Sonne, Wolken und Hochnebel prägt das Wetter am Freitag. Während es im Norden zeitweise bewölkt ist, zeigt sich südlich der Alpen häufiger die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Am Freitag zeigt sich das Wetter wechselhaft. Alpennordseitig ziehen immer wieder dichte Wolken durch, dazwischen scheint zeitweise die Sonne. Nur vereinzelt sind Regenschauer möglich. In den übrigen Regionen startet der Tag mit Hochnebel, der sich teils nur langsam auflöst. Wo die Sonne durchkommt, wird es freundlich und mild. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen –2 und +7 Grad, tagsüber werden 10 bis 16 Grad erreicht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: