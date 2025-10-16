Der Freitag bringt einen Mix aus Sonne, Wolken und Nebel

Ein Mix aus Sonne, Wolken und Hochnebel prägt das Wetter am Freitag. Während es im Norden zeitweise bewölkt ist, zeigt sich südlich der Alpen häufiger die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad.

Am Freitag zeigt sich das Wetter wechselhaft. Alpennordseitig ziehen immer wieder dichte Wolken durch, dazwischen scheint zeitweise die Sonne. Nur vereinzelt sind Regenschauer möglich. In den übrigen Regionen startet der Tag mit Hochnebel, der sich teils nur langsam auflöst. Wo die Sonne durchkommt, wird es freundlich und mild. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen –2 und +7 Grad, tagsüber werden 10 bis 16 Grad erreicht.