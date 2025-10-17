Student nach Party spurlos verschwunden: Tot in Donau gefunden

Ein 26-jähriger Student aus Passau in Deutschland verschwand Ende September nach einer Party. Nun gibt es traurige Gewissheit: Er wurde tot in der Donau in Oberösterreich geborgen.

Über Wochen hinweg galt der 26-jährige Student aus Bayern als vermisst. Wie Medien nun berichten, wurde er tot in Engelhartszell in Oberösterreich gefunden. Zunächst war die Identität der Leiche, welche in der Donau gefunden wurde, unklar. Mittlerweile aber steht fest, dass es sich um den vermissten Deutschen handelt. Die oberösterreichische Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache übernommen und steht im Austausch mit den deutschen Behörden.