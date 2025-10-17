Schwerer Unfall auf A5: Drei Hubschrauber, ein Toter, mehrere Verletzte

Auf der A5 Nordautobahn bei Drasenhofen (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) kam es zu einem schweren Unfall. Vor Ort ist ein LKW mit einem Reisebus kollidiert, es gibt ersten Informationen zufolge über 20 Verletzte.

Ein Großeinsatz findet aktuell auf der A5 Nordautobahn im Bezirk Mistelbach (Niederösterreich) statt. Dort sind ein LKW, ein polnischer Reisebus und ein Kleintransporter kollidiert. Es gibt ersten Informationen zufolge elf Leichtverletzte, wobei zwei Personen schwer verletzt sein dürften. Eine Person – der Fahrer des Kleintransporters – ist bei dem schweren Unfall tödlich verletzt worden. Drei Hubschrauber wurden an den Unfallort beordert.

Einsatz wird wohl noch länger dauern

Die Autobahn ist zwischen dem Kreisverkehr Umfahrung Drasenhofen-Süd und dem Kreisverkehr Umfahrung Drasenhofen-Nord daher aktuell gesperrt, berichtet der ÖAMTC. Laut Informationen der Einsatzkräfte dürfte der Einsatz wohl noch einige Stunden andauern. Vor Ort waren neben den Einsatzkräften des Österreichischen Roten Kreuzes auch die Kollegen aus Tschechien.

Bus- und LKW-Fahrer in Fahrzeug eingeklemmt

Beim Unfall dürfte erst der Kleintransporter mit dem LKW kollidiert sein, kurz darauf prallte auch der Reisebus gegen die beiden Fahrzeuge. Während für den Kleintransport-Lenker wie berichtet jede Hilfe zu spät kam, wurden die Lenker des Busses und des LKW eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Im Bus waren insgesamt 24 Personen. Alle Fahrzeuge waren in Polen zugelassen.

©BFK Mistelbach | Mehrere Hubschrauber standen vor Ort im Einsatz. ©BFK Mistelbach | Auch ein Kastenwagen war in den schweren Unfall verwickelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 09:46 Uhr aktualisiert