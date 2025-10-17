Skip to content
Region auswählen:
/ ©BFK Mistelbach
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den stark verformten Bus.
Mehrere Hubschrauber mussten Freitagfrüh zur A5 nach Drasenhofen ausrücken.
A5 / NÖ
17/10/2025
LKW gegen Reisebus

Schwerer Unfall auf A5: Drei Hubschrauber, ein Toter, mehrere Verletzte

Auf der A5 Nordautobahn bei Drasenhofen (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) kam es zu einem schweren Unfall. Vor Ort ist ein LKW mit einem Reisebus kollidiert, es gibt ersten Informationen zufolge über 20 Verletzte.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)

Ein Großeinsatz findet aktuell auf der A5 Nordautobahn im Bezirk Mistelbach (Niederösterreich) statt. Dort sind ein LKW, ein polnischer Reisebus und ein Kleintransporter kollidiert. Es gibt ersten Informationen zufolge elf Leichtverletzte, wobei zwei Personen schwer verletzt sein dürften. Eine Person – der Fahrer des Kleintransporters – ist bei dem schweren Unfall tödlich verletzt worden. Drei Hubschrauber wurden an den Unfallort beordert.

Einsatz wird wohl noch länger dauern

Die Autobahn ist zwischen dem Kreisverkehr Umfahrung Drasenhofen-Süd und dem Kreisverkehr Umfahrung Drasenhofen-Nord daher aktuell gesperrt, berichtet der ÖAMTC. Laut Informationen der Einsatzkräfte dürfte der Einsatz wohl noch einige Stunden andauern. Vor Ort waren neben den Einsatzkräften des Österreichischen Roten Kreuzes auch die Kollegen aus Tschechien.

Bus- und LKW-Fahrer in Fahrzeug eingeklemmt

Beim Unfall dürfte erst der Kleintransporter mit dem LKW kollidiert sein, kurz darauf prallte auch der Reisebus gegen die beiden Fahrzeuge. Während für den Kleintransport-Lenker wie berichtet jede Hilfe zu spät kam, wurden die Lenker des Busses und des LKW eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Im Bus waren insgesamt 24 Personen. Alle Fahrzeuge waren in Polen zugelassen.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt zwei Rettungshubschrauber.
©BFK Mistelbach |
Mehrere Hubschrauber standen vor Ort im Einsatz.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den schwer deformierten Kastenwagen.
©BFK Mistelbach |
Auch ein Kastenwagen war in den schweren Unfall verwickelt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 09:46 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: