Die 62-Jährige hat den Vorfall schließlich bei der Polizei angezeigt.
Salzburg
17/10/2025
Polizei berichtet

76.000 Euro weg: Salzburgerin (62) will Geld anlegen, wird dann stutzig

Eine 62-jährige Salzburgerin ist kürzlich Opfer eines schweren Betrugs geworden. Mehr als 76.000 Euro soll sie dabei verloren haben, berichtet die Polizei nun..

Es war Ende September und Mitte Oktober, als die 62-Jährige das Geld auf das Konto von Unbekannten überwiesen hatte. Dieses wollte sie eigentlich anlegen – so zumindest das Versprechen der Betrüger. Mitte Oktober wurde sie dann stutzig. Sie ging zur Polizei und erstattete dort Anzeige. Die Ermittlungen laufen nun.

