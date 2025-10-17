Bei Polizeikontrolle: Führerschein-Lüge in Salzburg aufgeflogen

Ein 41-jähriger Pongauer (Salzburg) erklärte, nachdem er von der Polizei aufgehalten worden ist, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Doch seine Lüge flog schon bald auf.

Nachdem er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A1 bei Salzburg im Bereich Messe der Polizei aufgefallen war, wurde ein 41-jähriger Pongauer Donnerstagmittag, am 16. Oktober 2025, aufgehalten. Bei der Kontrolle selbst behauptete er gegenüber den Beamten noch, er hätte seinen Führerschein vergessen. Doch seine Lüge flog auf, als diese eine Systemabfrage starteten. Diese ergab nämlich, dass ihm der Schein bereits entzogen worden ist. Dem Mann flattert nun eine Anzeige ins Haus.