„Etwas Regen und Schnee“: Kaltfront bringt Bewegung ins Wetter

Nachdem das Wetter sich jetzt tagelang nahezu gleich dargestellt hat, wird am Samstag eine Kaltfront in Österreich Einzug halten - und stellenweise für richtig frostige Temperaturen sorgen. Mit im Gepäck: "etwas Regen und Schnee".

Während der heutigen Freitag, 17. Oktober 2025, im Großteil Österreichs noch eher bewölkt und unbeständig bleibt, bringt eine Kaltfront am Samstag wieder etwas Bewegung ins Wetter, wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ berichten. Dabei kommt diese von Norden in das Land, an der Alpennordseite erwarten die Experten „somit auch etwas Regen und im Gebirge Schnee“. Dabei könnte die Schneefallgrenze durchaus zwischenzeitlich auf bis zu 1.100 Meter Seehöhe absinken.

Am Sonntag wird es erst frostig, dann steigen die Temperaturen

„Hinter der Front kühlt es merklich ab und vor allem die Nacht auf Sonntag sieht aus heutiger Sicht sehr frisch aus“, so die Meteorologen weiter. Im Wald- und Mühlviertel kann es dabei lokal auf bis zu minus zehn Grad abkühlen, auch im Flachland dürfte es „verbreitet frostig werden“. Doch bereits am Sonntag im Verlauf des Tages setzt ein Trend ein, der sich in der kommenden Woche fortsetzen dürfte: Die Temperaturen steigen wieder an – und zwar „deutlich“, heißt es seitens der „GeoSphere Austria“.