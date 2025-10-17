„Habe Panik bekommen“: 18-Jähriger sah Polizei, trat ordentlich aufs Gas

Bei nächtlichen Lasermessungen auf der B3 im Gemeindegebiet Langenstein (Oberösterreich) wurde eine Polizeistreife auf einen Autofahrer aufmerksam, bei dem 157 km/h gemessen wurden.

Die Polizei nahm Verfolgung auf. Trotz einer sofortigen Nachfahrt mit bis zu 200 km/h konnte auf den Raser nicht aufgeschlossen werden. Im Gemeindegebiet von Steyregg holten die Polizisten schließlich den Wagen ein und hielten den Autofahrer bei der dortigen Tankstelle an.

Lenker hatte „Panik bekommen“

„Als Lenker konnte ein 18-jährige Linzer, der nicht im Besitz eines Führerscheines war, festgestellt werden. Am Beifahrersitz befand sich der 27-jährige Fahrzeug- und Zulassungsbesitzer, ebenfalls aus Linz. Der 18-Jährige gab an, er habe Panik bekommen, als er die Polizeistreife sah und gab Gas, da er nicht glaubte, dass ihn die Streife einholen werde“, informiert die Polizei. Weiter heißt es: „Beide werden wegen mehrerer festgestellter Verwaltungsübertretungen angezeigt.“