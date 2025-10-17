Todes-Schüsse auf Einbrecher in Salzburg: Fall nimmt nun Wendung

Jener Fall, bei dem ein Salzburger Ende Juli auf einen Einbrecher geschossen hat, woraufhin dieser schließlich verstorben ist, nimmt nun eine drastische Wende. Es herrscht Mordverdacht, der 66-Jährige wurde festgenommen.

Lange blieb die Frage offen, ob jene tödlichen Schüsse eines Hausbesitzers Ende Juli dieses Jahres in der Stadt Salzburg Notwehr waren. Nun wurde der 66-jährige Hausbesitzer verhaftet – es besteht wohl dringender Mordverdacht. Grund dafür ist, dass der Einbrecher bei der Schussabgabe mit seiner Begleiterin bereits auf der Flucht gewesen sein dürfte. Der 31-Jährige wurde dabei aus einer Entfernung von mehr als neun Metern von einem Projektil am Hinterkopf getroffen, so die Staatsanwaltschaft am Freitag. Von einer Notwehrsituation geht man nun nicht mehr aus, heißt es in der Aussendung weiter.

Beschuldigter wollte wohl seine Waffe zurück haben

Kürzlich soll der Beschuldigte zudem versucht haben, trotz anhängigen Ermittlungsverfahrens und trotz gegen ihn ausgesprochenen Waffenverbots seine Faustfeuerwaffe wieder ausgehändigt zu bekommen. Er würde sie benötigen, um sich gegen Dämmerungseinbrüche schützen zu können, so der 66-Jährige. Er ist mittlerweile in die Justizanstalt Salzburg überstellt worden. Wegen Mordverdachts wird noch ermittelt. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.