Autofahrer aufgepasst: Ab November drohen hohe Strafen in Österreich
Alle halbe Jahre wieder müssen an vielen Autos die Reifen umgesteckt werden - sofern keine Ganzjahresreifen drauf sind. Ab 1. November ist es wieder so weit: In Österreich gilt dann die situative Winterreifenpflicht.
Mit 1. November ist es in Österreich wieder so weit: Die Winterreifen müssen – sollte es die Situation verlangen und hat man keine Ganzjahresreifen – aufgezogen werden. Macht man das nicht, kann es schon auch sehr teuer werden. Wir haben beim ARBÖ bezüglich der Strafen, die einen erwarten, nachgefragt. Pflicht sind Winterreifen hierzulande jedenfalls bei „winterlichen Fahrbedingungen“.
Strafen im Regelfall zwischen 35 und 100 Euro
„Die Frage zur Strafhöhe ist nicht eindeutig zu beantworten, da die Höhe von den Bezirkshauptmannschaften festgelegt wird. Ähnlich wie bei Organstrafmandaten bei überhöhter Geschwindigkeit kann das Strafmaß variieren, im Regelfall bewegt es sich zwischen 35 und 100 Euro“, wissen die Experten gegenüber 5 Minuten.
Winterreifen-„Pflicht“: Wann noch höhere Strafen möglich sind
Besonders hoch werden die Strafen aber, sollte man bei winterlichen Fahrbedingungen mit Sommerreifen unterwegs sein und es in weiterer Folge zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kommen. Dann „drohen Strafhöhen bis in den fünfstelligen Bereich“, weiß der ARBÖ.
Beweislast-Umkehr im Falle eines Unfalls
Ein Problem, das der Autofahrerclub außerdem noch anspricht, ist jenes, dass es im Falle eines Unfalls zur Beweislast-Umkehr komme. Im Ernstfall müsse man also beweisen, dass sich der Unfall auch mit korrekter Bereifung (also Winterreifen) ereignet hätte. „Je nach Formulierung der Versicherungsbedingungen kann es der Fall sein, dass Versicherungen nicht oder nur eingeschränkt zahlen, sowohl bei Haftpflicht- als auch bei Kaskofällen“, so die Experten gegenüber 5 Minuten abschließend.
Alle Infos zur situativen Winterreifenpflicht in Österreich in Kürze:
- gilt von 1. November bis 15. April für Autos und Klein-LKW bis 3,5 Tonnen
- gilt bei winterlichen Fahrbedingungen
- Strafen von rund 35 bis 100 Euro bis hinauf in den fünfstelligen Bereich sind möglich
- Verpflichtend an zumindest einer Antriebsachse Winterreifen angebracht sein müssen bei LKW und Bussen über 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht; zudem müssen zu jeder Zeit Schneeketten mitgeführt werden
Häufig gestellte Fragen
Bei Reifen in Radialbauart: 4 Millimeter (bei LKW und Bussen 5 Millimeter)
Bei Diagonalreifen: 5 Millimeter (bei LKW und Bussen 6 Millimeter)
Reifen, die mit der Bezeichnung „M+S“, „M.S.“ oder „M&S“ gekennzeichnet sind und mindestens vier Millimeter Profiltiefe haben (bei Diagonalreifen fünf Millimeter). Im besten Fall haben sie auch noch das „Schneeflockensymbol“ (eine Berg-Silhouette mit einer Schneeflocke drin) drauf.
Reifen, die mit dem „Schneeflockensymbol“ gekennzeichnet sind, gelten prinzipiell als Winterreifen.
Selbes gilt auch für Ganzjahresreifen, Allwetterreifen oder Spikereifen. Bei Letzteren gibt es aber einiges noch zu beachten, wie etwa einen Spike-Aufkleber zu tragen und verpflichtende Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Ausgenommen sind Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Heeres- und Feuerwehrfahrzeuge, bei denen die Anbringung nicht möglich oder zweckmäßig ist. Zudem sind Fahrzeuge, mit denen Probe- oder Überstellungsfahrten durchgeführt werden, von der Regelung nicht umfasst. Ebenfalls ausgenommen sind Mopeds, Mofas und Motorräder.