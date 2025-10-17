Familienbetrieb in dritter Generation schlitterte in Pleite

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der Forma-Glas-Gesellschaft mbH. beim Landesgericht Ried im Innkreis ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde.

Die im Jahr 2005 gegründete Schuldnerin hat ihren Unternehmenssitz in Neukirchen an der Enknach. Unternehmensgegenstand ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Maschinen sowie Anlagen zur Erzeugung von Glas. Darüber hinaus bietet die Firma Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Instandsetzung solcher Maschinen an. Das familiengeführte Unternehmen befindet sich bereits in der dritten Generation. „Das Stammkapital wurde von den drei Gesellschaftern vollständig geleistet. Von der Insolvenz sind zwölf Dienstnehmer betroffen“, berichtet der AKV.

Die Insolvenzursachen

Hinsichtlich der Insolvenzursachen wird auf mehrere Punkte verwiesen: Aufgrund der Corona-Pandemie sollen zahlreiche Projekte kurzfristig abgesagt worden sein. Größere Aufträge konnten in dieser Zeit nicht akquiriert werden. Zudem wird auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise verwiesen. Ebenso werden ein deutlich verändertes Konsumverhalten sowie eine restriktivere Kreditvergabepolitik der Banken angeführt. Insgesamt geht die Schuldnerin aber nur von einem zeitlich begrenzten Liquiditätsengpass aus.

Verbindlichkeiten über 2 Mio. Euro

Laut Gläubigerliste sind 34 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. „Wie dem Eröffnungsantrag zu entnehmen ist, belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 2.168.048,15 Euro. Das wesentliche Aktivvermögen dürfte in Form von Liegenschaftsvermögen bestehen, wobei sich die Betriebsstätte auf dieser Liegenschaft befindet“, heißt es in einer Aussendung vom AKV.

Familienunternehmen will sich sanieren

Die Schuldnerin strebt eine Unternehmensfortführung sowie eine Entschuldung mittels eines Sanierungsplanes an. Gegenwärtig bietet die Antragstellerin ihren Gläubigern eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren an. Es handelt sich hierbei um das gesetzliche Mindesterfordernis für ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Sanierung soll durch monatliche Überschüsse sowie durch Mittel von dritter Seite finanziert werden.