165-Euro-Strafe für Schaden: 75-Jähriger soll plötzlich selbst zahlen

Eigentlich wurde das Auto eines 75-Jährigen am Weg zum Joggen beschädigt, doch wenig später hatte er eine Strafe im Briefkasten. Der Grund: Fahrerflucht, weil er den Unfall zwei Stunden "zu spät" gemeldet hat.

In der neuesten Folge des „Bürgeranwalts“ wird es am Samstag, 18. Oktober, ab 18 Uhr auf ORF2 und ORF ON wieder um einige spannende Fälle gehen. Einer dieser betrifft Herrn G., der in Baden (Niederösterreich) eigentlich mit seinem Auto nur zum Joggen fahren wollte. Als eine Frau seinen Seitenspiegel streifte und diesen dadurch beschädigte, glaubte der 75-Jährige, alles richtig gemacht zu haben. Er fuhr ihr sofort nach und notierte sich das Kennzeichen des Autos.

Plötzlich soll der Niederösterreicher zahlen

Was danach geschah, sollte ihm allerdings zum Verhängnis werden. Er ging nämlich seine geplante Runde laufen, zwei Stunden später erstattete er dann bei der Polizei Anzeige. Da für ihn der Vorfall damit erledigt war, staunte er nicht schlecht, als plötzlich er derjenige war, der zahlen sollte. Von der Bezirkshauptmannschaft Mödling war nämlich eine Strafe gekommen. Er sollte 165 Euro zahlen – wegen Fahrerflucht. Grund: Er hatte den Unfall nicht umgehend bei der Polizei gemeldet. Wie es weiterging, erfahrt ihr in der „Bürgeranwalt“-Folge.