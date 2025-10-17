„Besonders beliebt“: Diese Produkte macht HOFER jetzt „noch günstiger“

1.300 Produkte sind es nach eigenen Angaben, bei denen HOFER bereits die Preise dieses Jahr gesenkt hat. Ende September war das bei der Butter der Fall, nun gibt beim Diskonter den nächsten "Preisrutsch".

„Auch künftig bleibt mehr fürs Geldbörserl“, heißt es nun in einer Aussendung des Supermarkt-Riesen HOFER. Während man sich damit rühmt, bei bereits 1.300 Produkten dieses Jahr die Preise gesenkt zu haben, kündigt man nun an, ab sofort ausgewählte Produkte „noch günstiger“ zu machen. Dabei soll es sich um „bei den Kunden besonders beliebte Produkte“ handeln. Was jetzt alles wie stark günstiger wird, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Welche Produkte bei HOFER mit 16. Oktober 2025 günstiger werden: MILSANI Käseaufschnitt, 250 g, um 1,99 Euro per Packung statt 2,39 Euro (minus 16,7 Prozent)

MILSANI Butterkäse Scheiben, 400 g, um 2,99 Euro per Packung statt 3,79 Euro (minus 21,1 Prozent)

GOLDEN SEAFOOD MSC Fischstäbchen, 450 g, um 2,39 Euro per Packung statt 2,79 Euro (minus 14,3 Prozent)

NATURE’S GOLD Wellenschnittpommes, 1 kg, um 1,49 Euro per Packung statt 1,79 Euro (minus 16,7 Prozent)

NATURE’S GOLD Pommes Frites, 2 kg, um 2,99 Euro per Packung statt 3,55 Euro (minus 15,7 Prozent)

GENUSS 100 % AUS ÖSTERREICH XXL Extrawurst, 1 kg, um 3,99 Euro per Packung statt 4,59 Euro (minus 13 Prozent)

GENUSS 100% AUS ÖSTERREICH Schinkenaufschnitt, 240 g, um 2,99 Euro per Packung statt 3,47 Euro (minus 13,8 Prozent)

Karotten, 1 kg, um 1,29 Euro per Packung statt 1,49 Euro (minus 13,4 Prozent)