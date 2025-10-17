Inflation in Österreich: Das wurde im September wieder teurer

Während einige Dinge etwas günstiger wurden, ziehen die Preise in vielen Bereichen weiter an. Besonders stark betroffen ist das Wohnen.

Im September 2025 lag der Verbraucherpreisindex laut Statistik Austria bei 128,5 Punkten. Die Inflationsrate liegt damit bei 4 Prozent und ist damit höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum August sank das durchschnittliche Preisniveau um etwa 0,2 Prozent. „Insbesondere die Teuerung bei Nahrungsmitteln fiel merklich geringer aus als zuletzt. Gleichzeitig wirkten die Treibstoffpreise jedoch erstmals seit Juli 2024 nicht mehr dämpfend auf die Inflation“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Kosten für Wohnung, Wasser und Energie gestiegen

Die Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie stiegen im September durchschnittlich um 6,0 Prozent und erhöhen damit die Inflation im Jahresvergleich nach wie vor am stärksten. Besonders die Haushaltsenergie wurde teurer, mit einem Anstieg von 12,8 Prozent. Grund dafür waren die Heizölpreise, die nach dem Rückgang im August wieder gestiegen sind.

Strompreise im September

Beim Strom dagegen gab es mit einem Plus von 1,3 Prozent nur eine geringe Preissteigerung. Seit Jänner wirken die bisherigen Entlastungen wie die Strompreisbremse, der Netzkostenzuschuss für GIS-befreite Haushalte und der Stromkostenergänzungszuschuss für größere Haushalte nicht mehr preisdämpfend. Gleichzeitig wurden Netzentgelte und die Elektrizitätsabgabe erhöht, während die Erneuerbaren-Förderpauschale und der Erneuerbaren-Förderbeitrag wieder eingeführt wurden. Mehr dazu hier: Strompreise steigen wieder an – zwei Gründe sind schuld daran

Preisentwicklung bei Energie und Wohnen

Es gab aber nicht nur Preiserhöhungen: Gas zum Beispiel wurde um −1,9 Prozent billiger und auch feste Brennstoffe wurden etwas günstiger (−0,7 Prozent). Fernwärme blieb im Vergleich zum Vormonat nahezu gleich. Im Gegensatz dazu wurden die Mieten um 4,7 Prozent angehoben und damit stärker als im August. Auch die Kosten für die Wohnungsinstandhaltung legten leicht zu.

Restaurants und Hotels wurden teurer

Auch in der Freizeit wurde es im Vergleich zum August wieder teurer: Restaurants und Hotels wurden im Schnitt um 6,2 Prozent teurer. Grund dafür waren hauptsächlich die erhöhten Preise für Beherbergungs- und Bewirtungsdienstleistungen.

Einkaufen in Österreich: So teuer war es im September

Beim Einkaufen gibt es wenigstens etwas Erleichterung: Lebensmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich durchschnittlich nur noch um 3,9 Prozent. Das ist ein deutlicher Rückgang nach der Preiserhöhung im August um 5,2 Prozent. Ursache dafür waren vor allem die Lebensmittelpreise, die im September nur um 3,1 Prozent gestiegen sind. Während Gemüse stabil blieb, wurde Obst sogar günstiger (−1,7 Prozent). Bei anderen Produkten gab es aber trotzdem spürbare Veränderungen: Fleisch, Milch, Käse, Eier, Brot und Getreide wurden wieder etwas teurer. Bei Getränken müssen Verbraucher sogar noch tiefer in die Tasche greifen: Alkoholfreie Getränke verteuerten sich um 10,4 Prozent, besonders stark stieg der Preis für Kaffee mit 22,7 Prozent.

Teuerung bei Verkehr und Autos

Auch die Preise rund um Verkehr und Autos stiegen wieder an. Im Schnitt verteuerten sie sich um 2,5 Prozent und damit deutlich stärker als im August (1,2 Prozent). Ausschlaggebend waren vor allem die Spritpreise, die um 0,1 Prozent stiegen, nachdem sie im August noch gesunken waren. Auch das Fliegen wurde wieder teurer: Tickets kosteten etwa 9,6 Prozent mehr. Wer ein gebrauchtes Auto kaufen musste, zahlte 6,8 Prozent mehr, bei neuen Fahrzeugen stieg der Preis um 0,2 Prozent. Auch Reparaturen wurden teurer.

Preisentwicklung bei Freizeit und Kultur

Im Bereich Freizeit und Kultur stiegen die Preise im Schnitt um 3,2 Prozent und damit etwas weniger als im August (4,1 Prozent). Hauptgrund dafür waren geringere Preiserhöhungen bei Pauschalreisen und Freizeitdienstleistungen.

Preise für Kleidung und Schuhe stiegen nur leicht

Gute Nachrichten für Bekleidungsliebhaber: Im September stiegen die Preise für Kleidung und Schuhe nur noch leicht – Kleidung um 0,9 Prozent und Schuhe um 1,9 Prozent. Im August waren die Preiserhöhungen noch deutlich stärker.