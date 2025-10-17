Emotional bei „Die Bambis“: Nina Bruckner spricht über Lugners Tod

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit der „Society-Baumeister“ Richard Lugner seine Augen für immer geschlossen hat. Das sorgt vor allem bei seiner Frau Simone für große Trauer, die ihren Ehemann nur zwei Monate nach dem Jawort verloren hatte. Mehr dazu hier: Zum Hochzeitstag: Simone Lugner gedenkt Richard mit rührenden Worten

„Die Bambis“: So reagierte Nina auf den Tod von Richard Lugner

Auch bei seiner Ex-Freundin „Bambi“ hinterließ die Nachricht über seinen Tod tiefe Spuren. In ihrer Doku-Soap „Die Bambis“ auf ATV gewährt sie normalerweise einen humorvollen Einblick in ihr Familienleben. Seit Ende September läuft die dritte Staffel. Doch die dritte Folge hat es für sie in sich – denn dort dreht sich alles um den Tod von Lugner. „Die Verabschiedung und all die schönen Erinnerungen waren einfach unglaublich emotional – ich hatte wieder Tränen in den Augen, als ich die Szene gesehen habe. So viele gemeinsame Momente… für immer im Herzen“, teilt Nina Bruckner auf Facebook ihre Gedanken zur Folge. Die Wiederholung läuft am Samstag, 18. Oktober, auf ATV – für alle, die die Folge verpasst haben.