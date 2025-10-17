Stau-Hotspots am Wochenende in Österreich: Hier ist Geduld gefragt

Am kommenden Wochenende ist wieder einiges los auf den Straßen in Österreich. In fünf deutschen Bundesländern und in Teilen der Niederlande beginnen die Herbstferien. „Viele Urlauber werden sich in Richtung Österreich und weiter nach Süden aufmachen. Erfahrungsgemäß bedeutet das, dass sich viele bereits am Freitagnachmittag und am Samstag auf den Weg in den Urlaub machen“, heißt es in einer Aussendung des ARBÖ. Bei der Caravan Salon Austria in Wels (Oberösterreich), den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle und der Central European Rally (Oberösterreich) werden viele Besucher erwartet – das sorgt natürlich für volle Straßen.

Das sind die Stau-Hotspots am Wochenende in Österreich Westautobahn (A1) – Großraum Salzburg (Salzburg)

Großraum Salzburg (Salzburg) Pyhrnautobahn (A9) – vor Tunnelkette Klaus & Bosruck-/Gleinalmtunnel (Steiermark/Oberösterreich)

– vor Tunnelkette Klaus & Bosruck-/Gleinalmtunnel (Steiermark/Oberösterreich) Tauernautobahn (A10) – Knoten Salzburg bis Hallein, Golling–Pass Lueg, Tauern- & Katschbergtunnel, Großraum Villach (Salzburg/Kärnten)

– Knoten Salzburg bis Hallein, Golling–Pass Lueg, Tauern- & Katschbergtunnel, Großraum Villach (Salzburg/Kärnten) Inntalautobahn (A12) – Einreise Grenze Kufstein/Kiefersfelden, Großraum Innsbruck (Tirol)

– Einreise Grenze Kufstein/Kiefersfelden, Großraum Innsbruck (Tirol) Brennerautobahn (A13) – Innsbruck bis Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke (Tirol)

– Innsbruck bis Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke (Tirol) Fernpass Straße (B179) – gesamter Verlauf, mögliche Blockabfertigung vor Grenztunnel Vils/Füssen & Lermoosertunnel (Tiro

„Erste Bank Open“ bringt viel Verkehr in Wien

Am kommenden Samstag startet das heurige „Erste Bank Open 500“ in der Wiener Stadthalle. Bis Sonntag, dem 26. Oktober, kämpfen Teilnehmer wie Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oder Sebastian Ofner um den Turniersieg. Deshalb ist am kommenden Wochenende bereits mit längeren Verzögerungen rund um die Stadthalle zu rechnen. Betroffen sind insbesondere die Gablenzstraße, die Hütteldorfer Straße sowie der Neubaugürtel. Der ARBÖ empfiehlt Autofahrern, beim Parken auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage mit Veranstaltungspauschalen auszuweichen. Eine gute Alternative sind auch die Öffis wie die U6 oder die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49.

„Caravan Salon Austria 2025“: Besucher strömen nach Wels

Bis Sonntag ist Wels das „Mekka für Campingbegeisterte“ in Österreich. Deshalb werden zehntausende Besucher zum Messegelände in Oberösterreich reisen. Besonders am Samstag und Sonntag ist mit viel Verkehr auf den Straßen rund um das Veranstaltungsgelände zu rechnen. Parkplätze sollen laut ARBÖ ausreichend vorhanden sein.

Central European Rally 2025: Verkehrsbehinderungen in Oberösterreich

Bis zum 19. Oktober läuft die Central European Rally im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Österreich. Am Sonntag stehen auch zwei Wertungsprüfungen in Österreich am Programm. Die Prüfung „Beyond Borders“ erreicht gegen 8:30 Uhr die Grenze bei Fuchsödt, Gemeinde Kollerschlag (Bezirk Rohrbach), und führt anschließend über Mistlberg – Lamprechtswiesen – Haslebach nach Schöffgattern. Die zweite Prüfung „Mühltal“ startet ab etwa 10:00 Uhr in Harrau und verläuft über Liebetsberg – Schönberg nach Peilstein im Mühlviertel. Obwohl die Rallye heuer wieder viele Besucher anziehen wird, gehen die ARBÖ-Verkehrsexperten davon aus, dass es in der Region nur zu minimalen Verkehrsbehinderungen kommen wird.