Lotto-Bonusziehung am 17. Oktober: Diese Zahlen wurden gezogen

Am Freitag, den 17. Oktober 2025, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne: Ein Jackpot von 12,3 Millionen Euro, ein LottoSechser von 150.000 Euro und ein Bonus von 30.000 Euro warten auf die Spieler.

Bei der Lotto-Ziehung am Freitag, dem 17. Oktober 2025, geht es um über 2,3 Millionen Euro.

Erst am vergangenen Mittwoch ging es bei Lotto „6 aus 45“ um 1,6 Millionen Euro. Keiner konnte den Lotto-Sechser knacken. Trotzdem konnte ein Glückspilz ordentlich abräumen: Ein Vorarlberger gewann beim Fünfer mit Zusatzzahl einen Sologewinn. Damit gehen bald mehr als 100.000 Euro auf sein Konto.

Gewinner am Mittwoch: LottoPlus und Joker

Auch beim LottoPlus konnte keiner die „Sechs Richtigen“ tippen, wodurch 36 Fünfer je 7.400 Euro gewinnen. Beim Joker gab es immerhin Gewinne im hohen zweistelligen Bereich: Eine Salzburgerin und ein Win2day-User konnten mit der richtigen Joker-Zahl und dem Kreuz bei „Ja“ 94.300 Euro gewinnen.

Große Änderung bei Lotto-Bonusziehung

Wer bisher keinen Erfolg hatte, kann bei der nächsten Lotto-Bonusziehung wieder sein Glück versuchen – anders als bisher. Warum, kannst du hier nachlesen: Große Änderung bei Lotto-Bonus-Ziehung: Damit ist jetzt Schluss

Jackpot-Chancen am Freitag

Bei der Ziehung am Freitag geht es um einen Doppel-Jackpot von rund 2,3 Millionen Euro. Da es eine Bonusziehung ist, werden zusätzlich 30.000 Euro unter allen mitgespielten Lotto-Tipps verlost. Beim LottoSechser geht es um einen Gewinn von rund 150.000 Euro.