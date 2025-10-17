Pflege oder Flop? So schneiden beliebte Beautyprodukte wirklich ab

Der VKI hat getönte Tagescremes getestet und ihre Eigenschaften genau unter die Lupe genommen. Viele Produkte fallen durch, selbst beliebte Marken konnten nicht überzeugen.

Das richtige Beautyprodukt zu finden, kann sich oft als schwierig gestalten. Große Auswahl, viele Marken und unterschiedliche Produkte machen die Entscheidung nicht leichter. Deshalb wäre es doch praktisch, ein Gesichtspflegeprodukt zu finden, das alles kann. Doch das klingt zu schön, um wahr zu sein: Das zeigt auch ein Test vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) in Kooperation mit der Stiftung Warentest. „Viele Konsument:innen glauben, mit einer BB-Creme Hautpflege, Make-up und Sonnenschutz in einem Produkt zu vereinen. Das ist ein Irrtum“, so VKI-Kosmetikexpertin Birgit Schiller.

Was sind BB-Cremen? BB-Cremen (BB steht für Blemish Balm oder Beauty Balm) sind getönte Tagescremes. Sie sollen kleine Makel kaschieren, die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und laut Herstellerangaben teilweise sogar vor UV-Strahlen schützen.

BB-Cremen im Test: Überraschende Ergebnisse bei bekannten Marken

Getestet wurden 12 handelsübliche BB-Cremen – und das Ergebnis ist alles andere schön: Viele Produkte enthalten kritische Stoffe, pflegen nicht richtig oder halten ihre eigenen Werbeversprechen – wie etwa UV-Schutz – nicht ein. Für viele wahrscheinlich besonders überraschend: Auch bekannte Marken fallen durch den Test.

UV-Schutz mangelhaft: So schneiden Garnier, L’Oréal und Missha ab

Getestet wurden Produkte von Garnier, L’Oréal und Missha. Das Problem? Es wird ein Schutz vor UVA- oder UVB-Strahlung ausgewiesen – dieser wird aber unterschritten. Satte 66,50 Euro pro 100 Milliliter für ein Gesichtsprodukt – lohnt sich das? Wahrscheinlich eher nicht, denn das getestete Produkt Magic Wonder Balm von Judith Williams trocknete die Haut der Probandinnen aktiv aus. Ebenso das südkoreanische Hype-Produkt von Missha. All diese Produkte erhielten deshalb eine Bewertung von „weniger“ (Judith Williams) bzw. „nicht zufriedenstellend“.

Worauf achtest du bei Beautyprodukten am meisten? Pflegewirkung / Feuchtigkeit UV-Schutz / Sonnenschutz Inhaltsstoffe / Umweltfreundlichkeit Deckkraft / Make-up-Effekt Preis-Leistung Markenname / Bekanntheit Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gefährliche Inhaltsstoffe: Mikroplastik in beliebten Gesichtscremen

Insgesamt enthalten sieben Cremen zudem Stoffe, die nicht oder schlecht biologisch abbaubar sind – besonders bei den Produkten von Judith Williams und Missha. Sie enthalten Mikroplastik. „Geraten die winzigen Partikel beim Abschminken ins Abwasser, können sie nicht mehr vollständig herausgefiltert werden“, kritisiert Schiller

BB-Creme Test: So gut pflegen die Produkte wirklich

In den BB-Cremen stecken außerdem Stoffe wie Silikon D5 oder EDTA, die kaum oder nur schlecht biologisch abbaubar sind. Silikon D5 kann sich sogar in Organismen anreichern. Welche Folgen das langfristig für Umwelt und Gesundheit hat, ist unklar. An den kosmetischen Eigenschaften der BB-Cremen gibt es dagegen wenig zu kritisieren: Fast alle decken kleine Makel zuverlässig ab, lassen sich gut auftragen und sorgen für einen natürlichen Teint. „BB-Cremen können zwar den Teint verschönern und leichte Pflege bieten, ersetzen aber keine reichhaltige Tagespflege und keinen ausreichenden Sonnenschutz. Eine BB-Creme ist, was sie ist: eine getönte Tagescreme. Wer sie dafür nutzt, wird zufrieden sein. Wer mehr erwartet, wird womöglich enttäuscht“, betont die Expertin zum Abschluss.