Von Unimog bis Winterdienst-Lkw: ASFINAG-Geräte online versteigert

Schnäppchenjäger können aktuell außergewöhnliche Produkte ersteigern. Die ASFINAG versteigert 60 Exponate und das Ganze online. Wie genau das abläuft, erfährst du hier.

Eine ungewöhnliche Versteigerung findet derzeit in Hohenems statt: Bei einer Online-Auktion werden 60 Fahrzeuge und Zubehörteile versteigert. Unter anderem sind eine Kanalspülkombi, ein Unimog-Mähzug, ein Winterdienst-Lkw, ein Leicht-Lkw und allerlei Zubehör dabei.

ASFINAG-Auktion online: So kannst du mitbieten

Die ASFINAG rät, sich zu beeilen, da in der Regel alle Exponate versteigert werden. Die Online-Auktion läuft bis 29. Oktober 2025, 13 Uhr. Eine vorherige Besichtigung ist nicht möglich. Um mitsteigern zu können, sind ein Konto auf der Website und eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises erforderlich. Die Registrierung sollte rechtzeitig erfolgen, da nur korrekt angegebene Daten für die Rechnungslegung akzeptiert werden. Nach Abschluss der Registrierung erhalten Teilnehmer eine E-Mail mit einem Link, den sie bestätigen müssen.

ASFINAG-Auktion: Abholung der Fahrzeuge bis 14. November möglich

Ab dem 3. November 2025 können die ersteigerten Fahrzeuge bei der Autobahnmeisterei in Hohenems abgeholt werden. Zu beachten: Vor Ort wird keine Verladehilfe angeboten und die Abholung muss vorher terminlich vereinbart werden. Bis zum 14. November bleibt Zeit, die Fahrzeuge abzuholen, sonst fallen Lagergebühren an.