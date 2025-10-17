Jobangst in Österreich wächst – das denken Beschäftigte wirklich

Die Jobsuche wird für Österreicher immer mehr zur Herausforderung. Auch die Gehaltserwartungen sinken. Welche Faktoren ihnen bei der Arbeit sonst noch wichtig sind, zeigt eine aktuelle Untersuchung.

Die Teuerung in Österreich hält an. Umso wichtiger ist ein guter, zukunftssicherer Job. Doch wie ist die Stimmung am österreichischen Arbeitsmarkt eigentlich? Das zeigt jetzt eine aktuelle Untersuchung des Online-Research-Instituts Marketagent in Kooperation mit Leitbetriebe Austria.

Arbeitsmarkt 2025: Nur noch 54 Prozent sehen Jobwechsel als leicht

Die Ergebnisse zeigen ein ganz klares Bild: Nur 54 Prozent der unselbstständig Beschäftigten empfinden die Jobsuche als sehr oder eher leicht. Vor zwei Jahren lag dieser Wert noch bei 68 Prozent. Dieser Rückgang zeigt, dass große Verunsicherung am Arbeitsmarkt herrscht – auch die Erwartungen an Gehaltssteigerungen bei einem Jobwechsel sinken. Während es im Jahr 2023 noch 28,6 Prozent waren, rechnen Beschäftigte aktuell nur mehr mit einem Plus von 22,5 Prozent. „ Die Entwicklung zeigt klar: Der österreichische Arbeitsmarkt hat an Leichtigkeit verloren. Was vor zwei Jahren noch für zwei Drittel der Beschäftigten machbar erschien, empfinden heute nur mehr gut die Hälfte als realistisch. Das sind deutliche Signale für die wachsende Verunsicherung in einer Zeit, in der Stabilität und Sicherheit am Arbeitsplatz für viele immer wichtiger werden “, analysiert Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria.

Wie zufrieden bist du mit deinem Job? Sehr zufrieden. Ziemlich zufrieden. Geht so. Nicht zufrieden. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Flexibilität am Arbeitsplatz: Arbeitszeit, Home-Office und Pendeldistanz

Die Vorstellungen zum idealen Arbeitsalltag bleiben aber konstant. Viele bevorzugen eine Arbeitszeit von rund 33 Stunden pro Woche. Der ideale Homeoffice-Anteil liegt bei durchschnittlich 40 Prozent. Auch beim Pendeln gibt es klare Grenzen: Durchschnittlich sind maximal rund 23 Kilometer akzeptabel. Das zeigt, dass Flexibilität am Arbeitsmarkt nicht nur über das Arbeitsmodell, sondern auch über die Erreichbarkeit bestimmt wird.

So zufrieden sind die Österreicher mit ihren Jobs

Spannend ist der Unterschied zwischen hoher Zufriedenheit im Job und ausgeprägter Wechselbereitschaft. Zwar sind 82 Prozent der Befragten mit ihrem aktuellen Job (sehr) zufrieden, trotzdem denkt fast jeder Dritte (32 Prozent) konkret über einen Jobwechsel nach. Besonders deutlich zeigt sich das bei der Generation Z: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) plant eine berufliche Veränderung.

©Marketagent Der Kompass zeigt, wie zufrieden die Österreicher mit dem Arbeitsmarkt sind.

Arbeitssuche in Österreich: Diese Faktoren sind wichtig