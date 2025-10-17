„Er hat weiter in Luxus gelebt“ -Benko-Pleite trifft kleine Betriebe

Am kommenden Montag, dem 20. Oktober 2025, um 21.10 Uhr, präsentiert Christoph Feurstein die Sendung „Thema“ auf ORF 2 und ORF ON. In dieser Folge stehen vor allem die Menschen im Mittelpunkt, die von gesellschaftlichen Problemen direkt betroffen sind – von Pleiten großer Konzerne bis zur Teuerung im Alltag.

Kleine Betriebe leiden unter Benko-Pleite

Wenn große Pleiten passieren, geraten kleine Betriebe oft in Existenzangst – kaum jemand denkt an sie. Darauf macht der Fall einer Wiener Pizzeria aufmerksam: Luigi Barbaro junior hat über 1.200 Euro verloren, weil die Signa Holding von René Benko bei ihm Essen bestellt, aber nie bezahlt hat. „1.200 Euro sind für ein Familienunternehmen wie unseres viel Geld“, sagt der Eigentümer. Ein ähnliches Problem hat auch Alma Birbaumer aus Tirol: Drei Veranstaltungen auf der Zirmalm wurden vom Firmengeflecht Benkos nicht beglichen. „Er hat weiter in Luxus gelebt und uns zahlt er 1.539 Euro nicht“, erzählt die Eigentümerin.

Teuerung trifft Mutter: sparen und verzichten

Die Inflation in Österreich macht vielen zu schaffen und ist für einige ein echter Kraftakt. So geht es auch Simone Wirth, alleinerziehende Mutter aus Niederösterreich: Sie muss jeden Euro genau planen, um überhaupt über die Runden zu kommen. „Ich rechne die ganze Zeit. Meine finanzielle Situation ist nur deshalb stabil, weil ich rechne“, erzählt die Mutter. Ein Grundproblem: Die Lebensmittelpreise sind seit 2019 um 33 Prozent gestiegen. Für ihren Sohn gibt es deshalb Schokolade nur noch zu Feiertagen. Auch Pensionistin Silvia Benes aus Wien spart beim Urlaub und musste sogar ihr Theater-Abo kündigen.

Die Terrornacht in Wien und ihre Folgen

Ein tragisches Ereignis, bei dem es nicht um Geld geht: Am 2. November 2020 erschoss ein Terrorist in der Wiener Innenstadt vier Menschen, 23 weitere wurden verletzt. Überlebende wie Reccep Gültekin und Saeed Mousavi berichten von ihren Erfahrungen. „Früher war ich gesellig, heute vermeide ich es, unter Leute zu gehen“, erzählt Mousavi. Er konnte sich nur durch einen Sprung von einer Brücke vor den Kugeln retten. Zwar überlebte er, wurde jedoch schwer verletzt und leidet bis heute unter den Folgen.

Montafoner Tracht – Stickkunst als Weltkulturerbe

„Die Tradition muss weitergehen!“ – das ist das Motto der Stickerinnen in Vorarlberg. Die Montafoner Tracht gilt als Meisterwerk der Stickkunst und ist nun im nationalen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO gelistet. Petra Stemer gehört zu den Stickerinnen und freut sich, wenn sie ihr Wissen weitergeben kann. In Schruns findet erstmals ein Stickkurs statt. Elf junge Frauen haben sich vorgenommen, in rund 400 Arbeitsstunden die wertvollsten Teile der Tracht mit Goldfäden selbst anzufertigen. Martina Köberle hat ihnen dabei über die Schultern geschaut.