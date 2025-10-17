Samstag in Österreich: Sonne im Süden, Wolken im Norden

Am Samstag dürfen sich die Österreicher im Westen und Süden auf viel Sonne freuen, während im Norden und Osten einzelne Regenschauer möglich sind.

Am Samstag zeigt sich der Süden und Westen Österreichs von seiner sonnigen Seite. Viel Sonne, trockenes Wetter – nur in einigen Becken und Tälern könnte am Morgen Nebel hängen, der sich aber rasch auflöst. Im Norden und Osten bleibt es wechselhafter: Zwischen Flachgau und Wienerwald sind vormittags einzelne Regenschauer möglich, die Schneefallgrenze liegt bei rund 1500 Meter Seehöhe.

Samstag: Temperaturen bis zu 16 Grad

„Am Nachmittag lockern schließlich auch hier die Wolken auf und die Sonne zeigt sich noch öfters“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Nordosten teilweise lebhaft aus Nordwest. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad.