Reparaturbonus bekommt jetzt neuen Namen und „Einschränkungen“

Im Mai ist er ausgelaufen, im Dezember kommt er wieder - allerdings mit Änderungen. Die Rede ist vom Reparaturbonus, der dann "Geräte-Retter-Prämie" heißen wird. Nicht mehr dabei: Reparaturen von Fahrrad und Smartphone.

In neuem Gewand wurde der ehemalige Reparaturbonus, der Mitte des Jahres ausgelaufen ist, am Freitag vom Umweltministerium präsentiert. Er soll im Dezember dann wieder zurückkehren – allerdings unter neuem Namen und mit weniger Reparaturmöglichkeiten. Haushaltsgeräte sollen ab dann mit der „Geräte-Retter-Prämie“ wieder günstiger repariert und damit ein „Anreiz zur Reparatur von Elektro- und Elektronikgeräten“ geschaffen werden. Für Handys und Fahrräder wird der Service jedoch nicht mehr angeboten. Vor allem bei Letzteren musste man schnell sein, wollte man von dem Bonus profitieren, standen sie doch erst seit knapp einem Jahr auf der Liste – womit jetzt eben wieder Schluss ist.

Prämie soll „langfristig und ohne Unterbrechungen“ angeboten werden

In der Aussendung des Ministeriums schließt man künftig auch Reparaturen von Luxus- und Wellnessgeräten wie etwa Fußsprudelbäder und Massagesessel oder auch Unterhaltungsgeräte wie beispielsweise Karaokeanlagen aus. Damit möchte man es schaffen, die Prämie „langfristig und ohne Unterbrechungen“ anbieten zu können. Details zu Rahmenbedingungen und Förderhöhen sollen nun in den kommenden Wochen ausgearbeitet und beschlossen werden.

Was künftig von der Liste des ehemaligen Reparaturbonus fällt: Fahrräder & E-Bikes

Handys

Luxus- und Wellnessgeräte wie Fußsprudelbäder und Massagesessel

Unterhaltungsgeräte wie Karaokeanlagen

Totschnig: „Attraktiver und effizienter Anreiz zur Ressourcenschonung“

Umweltminister Norbert Totschnig sieht in der Geräte-Retter-Prämie jedenfalls „einen attraktiven und effizienten Anreiz zur Ressourcenschonung“. Und weiter: „Damit unterstützen wir die sinnvolle Kreislaufwirtschaft und setzen auf Reparieren statt Wegwerfen. So vermeiden wir CO2-Ausstoß und stärken unsere heimischen Betriebe. Wir machen damit nachhaltiges Handeln attraktiver und ermöglichen, dass Geräte, die sonst im Müll landen würden, wieder repariert und weiterverwendet werden.“

©Parlamentsdirektion/​Thomas Topf Umweltminister Norbert Totschnig: „So vermeiden wir CO2-Ausstoß und stärken unsere heimischen Betriebe.“

