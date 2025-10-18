Weiter Diskussionen um HOFER-Neuerung: „Stress steigt mit jeder Sekunde“

Kassieren während der vorherige Kunde noch einpackt - und das ganz ohne diesen zu stören? Das ist bei HOFER mittlerweile möglich. Während einigen die Effizienz gefällt, steigt für andere dadurch der Stresspegel.

Die einen freut es, dass sie an der Kassa schneller dran kommen, die anderen fühlen sich teils überfordert. Die Rede ist vom neuen System bei HOFER, bei dem man seit etwa September mit zwei Kassenterminals arbeitet. An der selben Kassa kann also an zwei Terminals bezahlt und an zwei „Stationen“ eingepackt werden. Beim Diskonter sieht man die Neuerung positiv und erklärt, dass der vorherige Kunde damit die Einkäufe einpacken könne, während beim nächsten bereits kassiert werde.

Mehrere Leser sehen HOFER-Neuerung positiv

Eine Leserin spricht diesen Punkt gegenüber 5 Minuten ebenfalls positiv an: „So muss ich nicht mehr lange an der Kassa stehen, alles geht ein bisschen schneller.“ Auch unter dem Artikel schreiben mehrere Leser davon, dass man nicht für ein etwaig geartetes Einkaufserlebnis einkaufen gehe und die Neuerung positiv sehen würde. Sie würden zu HOFER wegen der Preise und nicht wegen des Einkaufserlebnisses gehen, meinen einige Österreicher auch unter einem Instagram-Posting einer Kärntner Influencerin. Zudem hätten die Menschen theoretisch im Endeffekt sogar „mehr Zeit zum Einräumen“, erklärt eine Frau auf „TikTok“, die die Änderung vorher noch „sehr fragwürdig“ fand. Doch es gibt auch die Gegenstimmen: Nicht alle Österreicher freuen sich über diese Art der Effizienzsteigerung.

„Willkommen in der Zukunft, oder so ähnlich…“

Auf Facebook geht aktuell ein Posting viral zu dieser Thematik, eine Frau berichtet von ihrem Einkaufserlebnis mit ihrem 86-jährigen Vater. Der Post hat mittlerweile (Stand 18. Oktober, 8 Uhr) knapp 13.000 Reaktionen und über 500 Kommentare aufzuweisen und wurde schon fast 2.000 Mal geteilt. „Willkommen in der Zukunft, oder so ähnlich…“, schreibt sie und empfindet das neue System als „echten Stress“.

„Hätten problemlos eine Selbsthilfegruppe gründen können“

„Mein Vater und ich standen da, er noch beim Einpacken, und schon piept es hinter uns“, so die Frau. Sie erinnert sich auch an eine weitere Kundin, direkt hinter ihnen, „die genauso nervös wurde“. Und weiter: „Wir drei hätten problemlos eine Selbsthilfegruppe gründen können. Opfer des Tempo-Einkaufs.“ Sie verstehe zwar, dass es schneller gehen soll, der Druck sei für sie und speziell für ältere Menschen aber „wirklich unangenehm“. „Man fühlt sich gehetzt, wird nervös, vergisst die PIN und der Stress steigt mit jeder Sekunde.“

Kundin schlägt HOFER Änderungen vor

Sie schlägt vor, das System so anzupassen, dass die Kassiererin die nächste Person erst kassiert, wenn die vorherige schon fertig ist. „Oder zumindest ein bisschen mehr Zeit lassen für jene, die nicht im Formel-1-Tempo einkaufen können“, bittet sie weiter. Abschließend erklärt sie, auch weiterhin gerne bei HOFER einkaufen zu wollen – „nur eben ohne Nervenzusammenbruch an der Kasse“.

