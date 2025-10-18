Lotto-Spieler darf sich bei Bonusziehung über 30.000 Euro freuen

Mit einem Einsatz von 20 Euro hat ein Niederösterreicher am Freitag, 17. Oktober 2025, den 30.000-Euro-Bonus bei der Lotto-Bonusziehung abgestaubt - und wurde damit zum Großgewinner der Runde.

Drei Richtige waren das Höchste der Gefühle für einen Niederösterreicher bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 17. Oktober 2025. Bis dann die Quittungsnummer für den 30.000-Euro-Bonus verkündet wurde, da dürfte ihm ein Freudenschrei entwichen sein. Mit der Quittungsnummer 6946486771 ist er nun nämlich um zehntausende Euro reicher. Sein Gesamtgewinn, den er von der Ziehung mitnimmt liegt aufgrund des „Dreiers“ bei der Lotto-Ziehung bei 30.005,70 Euro.

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lotto-Spieler bleiben glücklos

Und damit hat er oder sie mehr als jeder andere Spielteilnehmer gewonnen. Die Ziehung mutierte nämlich zu einer wahren Rarität, hat es doch keinen Sechser bei Lotto oder LottoPlus gegeben. Ebenfalls glücklos blieben die Joker-Spieler und zu guter Letzt hatte auch niemand die fünf Richtigen und die Zusatzzahl 36 am Schein angekreuzt, wie die „Österreichischen Lotterien“ nun berichten.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 17. Oktober 2025, gezogen: Lotto : 7, 16, 22, 27, 32, 33; Zusatzzahl: 36

: 7, 16, 22, 27, 32, 33; Zusatzzahl: 36 LottoPlus : 8, 20, 29, 32, 44, 45

: 8, 20, 29, 32, 44, 45 Joker : 5, 5, 2, 1, 1, 0

: 5, 5, 2, 1, 1, 0 30.000-Euro-Bonus geht an die Quittungsnummer: 6946486771

Lotto-Ziehung wartet mit Dreifachjackpot und zwei Jackpots auf

Damit geht es am Sonntag, 19. Oktober 2025, beim Dreifachjackpot um rund 3,2 Millionen Euro, auch beim Fünfer mit Zusatzzahl wartet eine nette sechsstellige Summe – 190.000 Euro. Beim Joker ist das „Ja“ in Kombination mit den sechs richtigen Zahlen am Sonntag dann knapp 350.000 Euro wert.