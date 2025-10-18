„Lotto-Sechser“: Jakobs (7) größte Chance ist sein kleiner Bruder

Eine seltene Krankheit bedroht das Leben des erst siebenjährigen Jakob aus Oberösterreich. Doch nun ist klar: Sein Bruder ist nun seine größte Chance - und könnte zum Lebensretter für ihn werden.

Für Jakob gibt es nun einen Stammzellspender - und es ist ausgerechnet sein kleiner Bruder David.

Jakob und David sind beide noch Kinder, doch in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich das Leben der beiden komplett auf den Kopf gestellt. Der erst sieben Jahre alte Jakob hat nämlich mit einer seltenen Krankheit, die seine Nervenzellen und Nebennieren angreift, zu kämpfen. Eine Stammzellspende ist das einzige, was sein Leben retten und seine Kindheit bewahren kann. Alles dazu hier: Seltene Krankheit droht Jakobs (7) Kindheit und Träume zu zerstören.

„Nach Wochen voller Angst…“

Und genau an diesem Punkt kommt sein jüngerer Bruder David ins Spiel. „Nach Wochen voller Angst, Krankenhausaufenthalten und Hoffen die Nachricht, die alles verändert“, schreibt das Team von „Geben für Leben“ nun auf Facebook. David ist nämlich zu 100 Prozent kompatibel. „Wirklich schöne Nachrichten, die Mut machen“, weiß auch das „Geben für Leben“-Team gegenüber 5 Minuten. In einem emotionalen Video erklärt die Mutter, dass David nicht von der selben Krankheit betroffen ist: „Für uns ist das der Lotto-Sechser. Denn David kann zu 100 Prozent der Stammzellspender von Jakob sein.“

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das man nicht in Worte fassen kann“

Sie spricht daraufhin auch die Möglichkeit der Typisierung an, mit der man sich als potentieller Stammzellspender registrieren lassen kann: „Damit noch viele weitere Menschen so ein Wunder erleben dürfen wie wir. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das man nicht in Worte fassen kann.“ Wenn ihr euch typisieren lassen wollt und damit zu potentiellen Lebensrettern für Menschen wie Jakob werden wollt, könnt ihr euch hier auf der Website von „Geben für Leben“ darüber informieren.

