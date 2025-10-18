Schlange verirrt sich in Garten: Ehepaar lässt sie nicht aus den Augen

In einen Salzburger Garten hat sich eine Schlange verirrt. Das Ehepaar hat sofort Hilfe gerufen, einen Kübel über das Tier gestülpt und es nicht mehr aus den Augen gelassen.

Das wünscht sich wohl nun wirklich nicht jeder: Ein Ehepaar hatte im Salzburger Stadtteil Liefering plötzlich eine Schlange im Garten – es handelte sich um eine Ringelnatter, wie sich später herausstellen sollte. Dabei haben die beiden große Angst vor Schlangen. Sie konnten aber dennoch einen Kübel über das Reptil stellen, wie die Österreichische Tierrettung nun auf Facebook erklärt.

Rahmendaten der Ringelnatter: Bei der Ringelnatter handelt es sich um eine Schlangenart, die in großen Teilen Europas und Asiens verbreitet ist. Sie lebt meist in Gewässernähe und ist für Menschen vollkommen ungefährlich. Hierzulande werden männliche Exemplare oft um die 75 Zentimeter lang, Weibchen können Längen von 85 bis 152 Zentimeter erreichen.

Experte gab grünes Licht, Schlange war nicht verletzt

Bis Hilfe eintraf, hätten sie den Kübel nicht aus den Augen gelassen, heißt es in dem Posting weiter. Das Team der Tierrettung hat anschließend das Tier in einem Schlangensack gesichert und es zu einem Experten gebracht. „Der gab grünes Licht. Sie war nicht verletzt und wir konnten sie wieder aussetzen“, so die Tierretter. Daher brachte man sie in ein geeignetes Gebiet „ein bisschen weg von der Wohnsiedlung“ und entließ die Schlange dort wieder in die Freiheit.