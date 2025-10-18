Auto und Führerschein weg: Wiener (20) brettert mit 169 km/h im 80er

Mit durchschnittlich 169 km/h wurde ein 20-jähriger Wiener auf der A2 in Niederösterreich Freitagabend von der Polizei gemessen. Eigentlich hätte er dort nur 80 km/h schnell fahren dürfen.

Wegen durchschnittlich 169 statt der erlaubten 80 km/h ist ein junger Wiener nun vorerst einmal seinen Führerschein und sein Auto los.

Auf der A2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Graz hat eine Polizeistreife in Niederösterreich Freitagabend, am 17. Oktober 2025 gegen 20.30 Uhr, ein Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen. Auf Höhe des Gemeindegebiets von Biedermannsdorf ist das Fahrzeug mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 169 km/h gefahren. Ein Tempo, das schon im 130er deutlich zu schnell wäre – an besagter Stelle gilt aber eine 80er-Beschränkung.

Anzeige trudelt nun ein

Die Beamten haben daher das Auto angehalten und eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Beim Fahrer handelte es sich um einen 20-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Wien, seinen Führerschein ist er damit vorerst einmal los, zudem wurde auch das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Der junge Mann wurde außerdem bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.