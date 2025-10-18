Kuriose Rettung: Feuerwehr befreit 13-Jährige aus Wäschetrockner

Am Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Mödling mit der Alarmierung zu einer Menschenrettung zu einem nicht alltäglichen Einsatz ins Stadtgebiet von Mödling (NÖ) gerufen.

Aus unbekannter Ursache war eine 13-jährige Jugendliche in einen Wäschetrockner geklettert und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war nicht bekannt, wie lange sich die Person bereits in der Zwangslage befand. Eine Befreiung ohne technische Hilfsmittel scheiterte.

Trommel wurde freigelegt

Während Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, die Jugendliche beruhigten und medizinisch versorgten, wurde die Anlage stromlos gemacht. Vorsichtig wurden Verkleidungsteile der Anlage demontiert und die Trommel entsprechend freigelegt.

Hydraulische Geräte im Einsatz

Da sich der Zustand der eingeklemmten Person stetig verschlechterte, wurde entschieden, letzte Verkleidungsteile der Anlagenfront mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes zu entfernen. Dadurch konnte der notwendige Platz für eine Befreiung geschaffen werden.

©FF Mödling ©FF Mödling ©FF Mödling

Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht

In weiterer Folge wurde die Person im gemeinsamen Zusammenwirken von Rettungsdienst und Feuerwehr schonend auf ein Spineboard (ein Rettungsbrett zum Transport verletzter Personen) umgelagert und zum Rettungswagen getragen. Zur weiteren Versorgung wurde die Jugendliche in ein Krankenhaus transportiert. Nach abschließender Sicherung des Wäschetrockners konnte die Feuerwehr mit vier ausgerückten Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften wieder einrücken.