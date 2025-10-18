Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Mann, der sich die Hände vors Gesicht schlägt und Geldscheine im Hintergrund.
Ein 59-Jähriger verlor kürzlich viel Geld durch einen Kryptowährungsbetrug.
Lienz/Osttirol
18/10/2025
Polizei ermittelt

Krypto-Betrüger am Werk: Österreicher verlor hohen fünfstelligen Betrag

Ein Österreicher wurde unlängst Opfer eines Krypto-Betruges. Er verlor insgesamt einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Bislang noch unbekannte Täter verleiteten einen 59-Jährigen dazu in Krytowährung zu veranlagen. Der Mann folgte im Internet einem Werbelink und trat so im August 2025 mit der Täterschaft in Verbindung, heißt es von der Polizei.

Hoher Betrag an ausländische Konten überwiesen

Er wurde dazu aufgefordert einen niederen dreistelligen Eurobereich auf ein vorgegebenes Bankkonto zu überweisen. In weiterer Folge wurde er von seinem vermeintlichen Betreuer mehrmals telefonisch oder über eine Kommunikationsplattform kontaktiert und dazu verleitet insgesamt einen hohen fünfstelligen Eurobetrag an mehrere ausländische Bankkonten zu überweisen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: