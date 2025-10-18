Maturaball-Schock: Vierstelliger Betrag einfach verschwunden

Nach einem Maturaball in Bad Ischl fehlt ein vierstelliger Geldbetrag aus der Künstlergarderobe. Die Maturanten zeigen sich enttäuscht und geben dem Täter auf Instagram eine letzte Chance, das Geld anonym zurückzugeben.

Die Maturanten der HAK Bad Ischl bitten nach dem Diebstahl eines vierstelligen Betrags beim Maturaball um Einsicht.

Die Maturanten der HAK Bad Ischl bitten nach dem Diebstahl eines vierstelligen Betrags beim Maturaball um Einsicht.

Eigentlich sollte es eine unvergessliche Ballnacht werden… doch für die Veranstalter des Maturaballs der HAK Bad Ischl endete das Fest mit einem bitteren Nachspiel. Aus der Künstlergarderobe wurde ein vierstelliger Geldbetrag gestohlen, heißt es in einem Instagram-Posting.

Appell an den oder die Täter: „Wir hoffen auf Einsicht“

Auf Instagram wendeten sich die Maturanten mit einem öffentlichen Aufruf an alle Ballbesucher. „Wie ihr sicher bereits erfahren habt, wurde an unserem Maturaball aus der Künstlergarderobe ein vierstelliger Geldbetrag entwendet“, heißt es in dem Beitrag. Die Schüler erklären weiter, dass der betroffene Bereich videoüberwacht ist: „In diesem Bereich sind Kameras installiert, deren Aufnahmen wir in etwa zwei Wochen einsehen können.“ Bis dahin geben sie dem oder der Täter noch eine letzte Chance: Das Geld könne anonym im Briefkasten der Schule (Grazer Straße 27) zurückgegeben werden.

Anzeige droht

Sollte das nicht passieren, kündigen die Maturanten klare Konsequenzen an: „Sollte dies nicht geschehen, werden die Kameraaufnahmen ausgewertet und der Vorfall zur Anzeige gebracht.“