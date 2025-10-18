Tödliche Schüsse auf Einbrecher: Hausbesitzer in U-Haft

Nach den tödlichen Schüssen eines Hausbesitzers auf einen mutmaßlichen Einbrecher am 31. Juli in der Stadt Salzburg ist der 66-jährige Schütze am Freitag in Salzburg verhaftet worden – 5 Minuten berichtete. Die Staatsanwaltschaft sieht einen dringenden Verdacht des Mordes, weil der Einbrecher bei der Schussabgabe bereits auf der Flucht gewesen sein dürfte. Der 31-Jährige wurde von einem Projektil am Hinterkopf getroffen, informierte die Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Aussendung.

Hausbesitzer in U-Haft

Wie mehrere Medien berichten, wurde am Samstagvormittag nun U-Haft über den 66-jährigen Hausbesitzer verhängt. Die Tat ereignete sich am Nachmittag des 31. Juli. Der 31-Jährige war gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in das Haus mit Garten eingedrungen. Der 66-jährige Bewohner sagte später zur Polizei, dass er im Haus auf die zwei Einbrecher aufmerksam geworden sei. Dabei sei er vom Einbrecher mit einem Messer bedroht worden, woraufhin er sich mit seiner Faustfeuerwaffe verteidigt habe. Der Schütze sprach von Notwehr. Die Staatsanwaltschaft nahm schon damals Ermittlungen wegen Mordverdachts auf, die aktuell noch nicht abgeschlossen seien. Auch das Ermittlungsverfahren gegen die Lebensgefährtin des Getöteten wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sei noch nicht abgeschlossen.

Anwalt: Notwehr oder irrtümliche Annahme einer Notwehr

Der Verteidiger des verhafteten 66-Jährigen, Rechtsanwalt Kurt Jelinek, sagte in einer Stellungnahme zur APA, dass sein Mandant unschuldig sei. Es handle sich in diesem Fall um Notwehr oder um eine „irrtümliche Annahme einer Notwehr“, so der Advokat, der sich ansonsten nicht näher zum Fall äußern wollte. (APA/RED 18.10.2025)