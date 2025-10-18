Tausende Beschwerden gegen Mietwagenfirma 123-Transporter

Die Arbeiterkammer Oberösterreich schlägt Alarm: Mehr als 4.500 Konsument:innen beschweren sich über die Mietwagenfirma 123-Transporter. Im Zentrum stehen Kautionen, Vertragsstrafen und offene Rückzahlungen.

Die Probleme mit der Mietwagenfirma 123 Shared Mobility GmbH reißen nicht ab. Wie die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) berichtet, sind seit Dezember 2022 4.500 Beschwerden über das Unternehmen eingelangt – allein heuer waren es 3.305, mit einem Höhepunkt im September, als über 850 Beratungen registriert wurden.

Kautionen und Vertragsstrafen im Fokus

Den betroffenen Kunden wurden laut AK Kautionszahlungen und Vertragsstrafen, etwa „für zu schnelles Fahren oder Rauchen im Fahrzeug“, abgebucht. Aktuell können in Österreich keine Fahrzeuge mehr angemietet werden, dennoch warten viele Betroffene weiterhin auf Rückzahlungen. Ein zentrales Problem: Vielen Konsumenten war nicht bewusst, dass das Unternehmen eine Kaution von 500 bis 1.000 Euro verlangt. Diese war laut AK lediglich in den 24-seitigen AGB versteckt und wurde erst nach Vertragsabschluss erwähnt. Alternativ bot 123-Transporter einen Kautionsverzicht um 149 Euro oder die sogenannte „123 Pro-Mitgliedschaft“ an.

Fragwürdiges Abo

Diese Mitgliedschaft läuft über 24 Monate und kostet 67 Euro monatlich, also 1.608 Euro insgesamt. Da derzeit keine Fahrzeuge gebucht werden können, könne der Vertrag „mangels Leistungsbereitschaft gekündigt werden“, so die AK. Immer mehr Kunden berichten laut AK über unklare Vertragsstrafen, die ohne nachweisbare Verkehrsdelikte eingehoben wurden. Diese seien zwar in den AGB angeführt, aber „nach Meinung der AK-Expert:innen intransparent und gröblich benachteiligend – und daher unwirksam“.

AK rät: Geld zurückfordern

Die Arbeiterkammer empfiehlt allen Betroffenen, „den ungerechtfertigten Forderungen schriftlich zu widersprechen und zu viel abgebuchte Beträge von 123-Transporter zurückzufordern“. Wer per Kredit- oder Debitkarte bezahlt hat, sollte zudem eine Rückbuchung beim Zahlungsdienstleister beantragen. „Konsument:innen sollen sich nicht unter Druck setzen lassen und auch keine reduzierten Forderungen bezahlen, wenn diese nicht berechtigt sind“, betont die AK.