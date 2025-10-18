Alkolenker (20) baut Unfall: Fahrzeug überschlug sich

In Tamsweg kam ein 20-jähriger Autofahrer am 18. Oktober von der Fahrbahn ab. Sein Pkw überschlug sich und blieb am Dach liegen. Ein Alkotest verlief positiv.

In den Morgenstunden des 18. Oktober fuhr ein 20-jähriger Lenker mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Tamsweg und geriet dabei links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam rund 15 Meter unterhalb einer Böschung am Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Lenker war alkoholisiert

Die Feuerwehr Tamsweg führte die Fahrzeugbergung durch. Der Fahrer begab sich vorsorglich in das Krankenhaus Tamsweg. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,36 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und der 20-Jährige bei der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg angezeigt.