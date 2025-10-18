Innsbrucker in Liebesfalle: Ein einziges Foto brachte alles ans Licht

Ein 56-jähriger Innsbrucker wurde Opfer eines Liebesbetrugs über Social Media. Er überwies einen fünfstelligen Betrag an eine vermeintliche US-Ärztin. Doch dann nahm der Fall eine Wende.

Ein 56-jähriger Österreicher nahm über eine Social-Media-Plattform die Freundschaftsanfrage einer bislang unbekannten Täterin an, die sich als Ärztin aus den USA ausgab. In weiterer Folge nahm die Unbekannte über eine Kommunikationsplattform Kontakt zum Innsbrucker auf.

Betrügerin spielte Innsbrucker Gefühle vor, Mann überwies Geldbetrag

In den folgenden Unterhaltungen vertieften sich die Gefühle des Mannes zur vermeintlichen US-amerikanischen Bekanntschaft und diese spielte auch ihre Liebesgefühle zu dem Mann vor. Dies führte dazu, dass der Innsbrucker einen niederen fünfstelligen Eurobetrag auf vier verschiedene österreichische Bankkonten überwies.

Foto brachte Betrug ans Licht

Erst als er Fotos seiner „Geliebten“ von einem chinesischen Telefonanschluss erhielt, wobei angegeben wurde, dass die Frau entführt worden war, recherchierte der Mann nach dem Foto der Ärztin. Er bemerkte, dass es sich dabei um die Abbildung einer Schauspielerin handelte und er erkannte die Betrugshandlung. Die Ermittlungen sind im Gange.