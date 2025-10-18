Erfolgsprojekt Ressourcenpark Graz: 86.000 Registrierungen in drei Jahren

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Der ‚Sturzplatz‘, wie er im Volksmund heißt, war und ist eine der wichtigsten kommunalen Einrichtungen in Graz und ein wesentlicher Bestandteil der Abfallentsorgung. Mit der modernen Anlage in der Sturzgasse bieten wir den Grazerinnen und Grazern seit drei Jahren die Möglichkeit, Abfälle leicht und bequem abzugeben, bei richtiger Trennung auch das meiste kostenlos. Das ist enorm wichtig, weil es den Zugang zu umweltgerechter Entsorgung erleichtert und gleichzeitig ein Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit wertvollen Ressourcen schafft.“

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner: „Der Ressourcenpark zeigt, wie Umweltschutz ganz praktisch funktioniert. Wer hier etwas richtig entsorgt, leistet einen Beitrag für Graz und unsere Zukunft. Aus Abfall wird Wertstoff, aus alten Dingen entsteht Neues – das ist gelebte Kreislaufwirtschaft. Und mit den neuen Geh- und Radwegen wird der Standort jetzt auch für alle leichter und sicherer erreichbar.“

Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber: „Für mich ist das Schönste, dass die Menschen hier direkt erleben, wie aus Müll wieder etwas Wertvolles wird. Der Ressourcenpark zeigt, wie echte Kreislaufwirtschaft funktioniert. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiter:innen der Holding, die hier im Einsatz sind. Sie helfen den Menschen beim richtigen Trennen, erklären, worauf es ankommt und sorgen mit viel Engagement und Geduld dafür, dass das alles so gut funktioniert. Gerade durch ihre Arbeit wird Abfallvermeidung, Wiederverwendung und der Verkauf von ReUse-Waren möglich.“

SPÖ-Vorsitzende Doris Kampus: „Nachhaltigkeit beginnt im Alltag – und genau dort setzt der Ressourcenpark auf über 20.000 Quadratmetern Fläche an. Er motiviert die Grazer:innen, Dinge länger zu nutzen, wiederzuverwenden und Abfall so gut es geht zu vermeiden. Das Bewusstsein, dass jede und jeder selbst Teil der Lösung sein kann, ist ein wertvoller Impuls für unsere Stadt.“

Holding Graz-CEO Wolfgang Malik: „Mit der Modernisierung und Neustrukturierung des Holding-Areals im Grazer Süden haben wir mit einem Invest-Volumen von 33 Millionen Euro eine moderne und kund:innenfreundliche Infrastrukturdrehscheibe entwickelt, die nicht nur die Lebensqualität in Graz sichert, sondern auch Umwelt- und Ressourcenschonung in den Mittelpunkt rückt. Der Ressourcenpark zeigt, wie kommunale Unternehmen mit innovativen Lösungen – von effizienter Abfalltrennung bis zur CO₂-neutralen Energieproduktion – Graz zur Vorreiterstadt für nachhaltige urbane Lebensqualität machen können.“

Vorstandsdirektor Gert Heigl: „Angesichts der Anforderungen in einer wachsenden Stadt wie Graz haben wir mit dem Ressourcenpark vor mittlerweile mehr als drei Jahren einen wichtigen Meilenstein und zugleich das Herzstück des Masterplans Sturzgasse für die Bürger:innen umgesetzt. Im Sinne der Entsorgungssicherheit für die Bürger:innen entstehen angrenzend zur Sturzgasse gerade zwei weitere zentrale Anlagen: eine moderne Bioabfallbehandlungsanlage und eine Restmüllbehandlungsanlage, deren Output künftig direkt in das angrenzende Energiewerk Graz eingespeist werden soll. Damit wird die Kreislaufwirtschaft in der Sturzgasse zukünftig vollständig abgerundet.“