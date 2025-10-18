„Das crazy“ ist das deutsche Jugendwort des Jahres 2025

Das deutsche Jugendwort des Jahres 2025 lautet „das crazy“. Es wurde am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse als Sieger präsentiert.

Der Langenscheidt-Verlag hatte zuvor Jugendliche zwischen 11 und 20 Jahren dazu aufgerufen, ihre Favoriten aus zehn Vorschlägen zu wählen. Fast zwei Millionen Stimmen wurden abgegeben, wobei „das crazy“ mit 35,7 % der Stimmen als Sieger hervor ging – knapp vor „goonen“ und „checkst du“.

Was bedeutet eigentlich „das crazy“?

„Das crazy“ ist ein Allzweckausdruck aus der Jugendsprache, der so viel bedeutet wie „Das ist verrückt“, „Krass!“ oder „Wow!“, also ein Ausdruck von Überraschung oder Unglaube. Das Wort kann aber auch als höfliche, nichtssagende Antwort verwendet werden, wenn man sprachlos ist oder keine Lust hat, ausführlich zu antworten. Es kann auch ironisch gemeint sein. Die Wahl des Jugendwortes des Jahres durch den Langenscheidt-Verlag soll die Entwicklung der Jugendsprache dokumentieren und die Bedeutung von Sprache in der Jugendkultur hervorheben. Seit 2008 wird jährlich ein Begriff gekürt, der besonders die aktuelle Sprachwelt der Jugendlichen widerspiegelt. Im Jahr 2024 war das Jugendwort des Jahres „Aura“.

„Checkst du“ und „goonen“

In der Endrunde standen neben „das crazy“ auch „goonen“ und „checkst du“. „Goonen“ bezeichnet eine exzessive Form der Selbstbefriedigung, während „checkst du“ verwendet wird, um sicherzustellen, dass der Gesprächspartner etwas verstanden hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2025 um 19:09 Uhr aktualisiert