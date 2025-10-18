Zwischen Sonne und Nebel: So wird das Wetter am Sonntag

Am Samstag zeigen sich im Süden und Südosten zunächst Nebel- oder Hochnebelfelder, während im Norden und Osten die Sonne scheint. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und 16 Grad.

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Österreich wechselhaft. Im Süden und Südosten liegen am Morgen einige Nebel- oder Hochnebelfelder, während im Norden und Osten zeitweise die Sonne scheint. Von Westen breiten sich im Tagesverlauf Wolkenfelder aus, die stellenweise den Sonnenschein abschatten, nennenswerter Regen ist jedoch nicht zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 3 Grad im kälteren Binnenland und plus 6 Grad in den Städten. Am Nachmittag steigen die Werte auf 9 bis 16 Grad, wobei die höchsten Temperaturen im Westen des Landes erreicht werden. Insgesamt erwartet Österreich ein mildes, aber teils bewölktes Herbstwochenende.