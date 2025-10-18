Skip to content
/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See im Herbst.
Österreich
18/10/2025
Prognose

Zwischen Sonne und Nebel: So wird das Wetter am Sonntag

Am Samstag zeigen sich im Süden und Südosten zunächst Nebel- oder Hochnebelfelder, während im Norden und Osten die Sonne scheint. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und 16 Grad.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Österreich wechselhaft. Im Süden und Südosten liegen am Morgen einige Nebel- oder Hochnebelfelder, während im Norden und Osten zeitweise die Sonne scheint. Von Westen breiten sich im Tagesverlauf Wolkenfelder aus, die stellenweise den Sonnenschein abschatten, nennenswerter Regen ist jedoch nicht zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 3 Grad im kälteren Binnenland und plus 6 Grad in den Städten. Am Nachmittag steigen die Werte auf 9 bis 16 Grad, wobei die höchsten Temperaturen im Westen des Landes erreicht werden. Insgesamt erwartet Österreich ein mildes, aber teils bewölktes Herbstwochenende.

