Tödlicher Unfall: Wienerin starb nach Kollision mit Radfahrer

Am 14. Oktober kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Während der Radfahrer leicht verletzt wurde, erlag die 78-Jährige wenige Tage später ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden fuhr am Nachmittag des 14. Oktober 2025 mit einem Fahrrad in Baden auf dem Kaiser Franz-Ring stadtauswärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 78-jährigen Frau aus Wien, die die Fahrbahn in Richtung Kurpark gehend betrat. Der Radfahrer und die Fußgängerin kamen zu Sturz.

Tödlicher Unfall Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen

Der 48-Jährige erlitt Verletzungen leichten Grades. Die 78-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden bzw. weiter in die Klinik Landstraße verbracht. Wenige Tage später erlag die Frau ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.