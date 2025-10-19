Vermisster (86) hat Unfall in Österreich

Kuriose und gefährliche Szenen haben sich Samstagabend, am 18. Oktober 2025 kurz nach 21 Uhr, auf der A1 Westautobahn im Gemeindegebiet von Innerschwand (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) ereignet. Die Polizei wurde zu dem Zeitpunkt zu einem Unfall dorthin beordert, mehrere Zeugen berichteten vom Unfalllenker, der sich auf der Straße befunden haben soll und es dadurch zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen sei.

Unfalllenker war „extrem verwirrt“

Vor Ort fanden die Beamten ein Auto mit deutschem Kennzeichen im Straßengraben vor. Als sie mit dem 86-jährigen Mann mit kasachischer Staatsbürgerschaft sprachen, stellten sie fest, dass er „extrem verwirrt“ war und zudem sich nicht bewusst, in Österreich zu sein, berichtet die Polizei. Daher hat man Rücksprache mit der zuständigen Polizeiinspektion in Deutschland gehalten. Diese meinten dann, dass der 86-Jährige seit Samstagmittag als vermisst gemeldet war.