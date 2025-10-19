Tödlicher Arbeitsunfall: 30-Jähriger unter Hoflader gefunden

In den frühen Samstagabendstunden, am 18. Oktober 2025, ist es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Bezirk Scheibbs zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 30-Jähriger ist dabei verstorben.

Der 30-Jährige dürfte versucht haben, im Gemeindegebiet von Steinakirchen am Forst (Niederösterreich), einen Ladewagen mittels Hoflader über eine Rampe zu schieben. Dieser war mittels Hebegurt am Frontlader des Hofladers befestigt, berichtet die Polizei. Doch dann dürfte er zu rutschen begonnen haben, wobei die Maschine umgekippt ist. Gegen 17.40 Uhr hat man ihn dann gefunden – unter dem Hoflader liegend. Er wurde schließlich von den alarmierten Einsatzkräften befreit, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.