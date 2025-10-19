Frau (38) hat Kind (6) an der Hand, wird von Alkolenker erfasst

Bei einem Unfall im Bezirk Waidhofen an der Thaya wurde am späten Samstagnachmittag, 18. Oktober 2025, eine 38-jährige Niederösterreicherin schwer verletzt. Ein Alkolenker hatte sie erfasst.

Als es im Gemeindegebiet von Kautzen (Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich) gegen 17.45 Uhr zu dem schweren Unfall kam, hatte die 38-Jährige gerade ein sechsjähriges Kind an der Hand. Ein 31-jähriger Niederösterreicher, der betrunken mit seinem Auto unterwegs war, hatte sie erfasst, woraufhin sie und das Kind in den Straßengraben geschleudert wurden.

31-Jähriger wird nun angezeigt

Wie die Polizei berichtet, dürfte die Frau dabei schwer verletzt worden sein, sie wurde von der Rettung ins Landesklinikum Horn gebracht. „Alle anderen Personen blieben unverletzt“, so die Beamten weiter. Nachdem ein Alkomattest mit dem Autofahrer positiv verlief, wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.