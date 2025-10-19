Skip to content
/ ©Fotomontage: Webcam "foto-webcam.eu" & Webcam GeoSphere Austria / "foto-webcam.eu"
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ganz leichte Polarlichter "über" Österreich.
Ganz leicht hat man de Polarlichter auch über Österreich sehen können - wenn man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war.
19/10/2025
Polarlichter: Webcams zeigen leichten Rotschimmer von Österreich aus

Auch österreichische Webcams haben das Naturschauspiel, das sich am gestrigen Samstag, 18. Oktober 2025, spät abends vor allem im Norden Europas und rund um Norddeutschland abgespielt hat, ganz leicht noch erwischt.

Unglaubliche Bilder machen in sozialen Netzwerken die Runde: Über Deutschland an der Nordsee waren Samstagabend, am 18. Oktober 2025, in mehreren Farben grell leuchtende Polarlichter zu sehen. Etwas später konnte dann auch von Österreich aus ein leichter Rotschimmer erkannt werden. Genau um Mitternacht ist das gewesen, „allerdings eher nur am Foto mit einer Kamera und Langzeitbelichtung“, erklärt Meteorologe Sigi Fink. Die ein oder andere Webcam hat die Lichter aber dann doch auch eingefangen.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt leichte Polarlichter.
©Webcam GeoSphere Austria / „foto-webcam.eu“ |
Ein leichter Rotschimmer war rund um Mitternacht zu erkennen.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt leichte Polarlichter "über" Rauris.
©Webcam „foto-webcam.eu“ |
Auf manchen Webcams mit Blick Richtung Norden wurde er auch festgehalten.

Polarlichter: Seltenes Phänomen aktuell „häufiger“ zu sehen

Polarlichter über Österreich bzw. Polarlichter, die von Österreich aus zu sehen sind, sind für gewöhnlich ein eher seltenes Phänomen. In den vergangenen Monaten bzw. eineinhalb Jahren waren sie aber immer wieder mal – teils sehr stark – zu sehen. Etwa im Mai letzten und im November vorletzten Jahres. Woran die häufigere Sichtbarkeit von Polarlichtern hierzulande liegt und wie lange die Aktivität noch stärker sein wird und dementsprechend die Lichtspiele am Himmel möglich bzw. wahrscheinlicher sind, könnt ihr hier nachlesen: Chancen auf Polarlichter über Österreich stehen auch weiterhin gut.

Hast du schon einmal Polarlichter gesehen?

Ja, schon mehrmals
Ja, ein Mal
Nein, noch nie
Weiß nicht
