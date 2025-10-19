Von golden zu grau: Sturmtief beendet mildes Herbstwetter

Nach mildem Wochenbeginn zieht zur Wochenmitte ein kräftiges Sturmtief über Österreich. Ab Donnerstag bringen Regen und Wind einen deutlichen Wetterumschwung.

Nach einem oft sonnigen und milden Start in die neue Woche kündigt sich zur Wochenmitte eine markante Wetteränderung an. Am Montag zeigt sich das Wetter noch von seiner freundlichen Seite: Zeitweise scheint die Sonne, immer wieder ziehen jedoch dichtere Wolkenfelder durch. Im Westen sind vereinzelte Regenschauer möglich, im Osten bleibt es meist trocken. Mit leichtem bis lebhaftem Ost- bis Südostwind steigen die Temperaturen auf acht bis 19 Grad.

Dienstag bringt noch ruhiges Herbstwetter

Auch am Dienstag bleibt es überwiegend freundlich. Entlang der Alpensüdseite – besonders in Osttirol und Kärnten – regnet es zeitweise, sonst wechseln Sonne und Wolken einander ab. Im Bergland macht sich föhniger Südwind bemerkbar, die Temperaturen liegen zwischen 13 und 19 Grad.

Mittwoch: „Ruhe vor dem Sturm“

Zur Wochenmitte trübt sich das Wetter zunehmend ein. Der Himmel zeigt sich meist grau, vor allem im Westen und Norden ziehen erste Regentropfen auf. Im Osten halten sich zunächst Nebel- und Hochnebelfelder, der Wind bleibt noch schwach. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen zwölf und 15 Grad – es bleibt also mild, aber bereits deutlich kühler.

Sturmtief am Donnerstag erwartet

Am Donnerstag erreicht schließlich das angekündigte Sturmtief Österreich. Von Westen her ziehen kräftige Regenfälle auf, begleitet von auffrischendem bis stürmischem Westwind. Besonders im Westen und Norden muss mit teils kräftigen Schauern gerechnet werden.

Im Osten bleibt es bis zum Abend noch trocken und föhnig-mild, mit Höchstwerten bis 17 Grad. Danach ist auch hier mit Regen und fallenden Temperaturen zu rechnen.