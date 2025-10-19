Einbruch in Hotel in Kirchberg: Unbekannte stehlen Tresor aus Rezeption

In Kirchberg in Tirol ist in der Nacht auf Sonntag in ein Hotel eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt, rissen einen Tresor aus der Verankerung und entwendeten ihn samt Inhalt.

Eine bislang unbekannte Täterschaft bracht am 19. Oktober 2025, in der Zeit zwischen 0.15 und 0.40 Uhr durch ein ostseitig gelegenes Fenster in das Büro eines Hotels in Kirchberg i. T. ein. In weiterer Folge begab sich die Täterschaft in die angrenzende Rezeption, brach dort zunächst den Tresor vermutlich mit einem Geißfuß ähnlichem Werkzeug aus der Verankerung und entwendete den Tresor anschließend mitsamt dem Inhalt vom Tatort. Durch die Tat entstand ein Schaden in der Höhe eines mittleren 4-stelligen Eurobetrages.