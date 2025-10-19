/ © ORF / Günther Pichlkostner
Lotto-Ziehung am 19. Oktober: Diese Zahlen wurden gezogen
Am Sontag, den 19. Oktober 2025, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne. Ein Dreifach-Jackpot wartet.
Erst am vergangenen Freitag ging es bei Lotto „6 aus 45“ um 2,3 Millionen Euro. Keiner konnte den Lotto-Sechser knacken. Jetzt wartet ein Dreifach-Jackpot.
Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?
Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit
Abgestimmt: Mal
Große Änderung bei Lotto-Bonusziehung
Wer bisher keinen Erfolg hatte, kann bei der nächsten Lotto-Bonusziehung wieder sein Glück versuchen – anders als bisher. Warum, kannst du hier nachlesen: Große Änderung bei Lotto-Bonus-Ziehung: Damit ist jetzt Schluss
Jackpot-Chancen am Sonntag
Bei der Ziehung am Freitag geht es um einen Dreifach-Jackpot von rund 3 Millionen Euro.
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am 17. Oktober gezogen:
- Lotto: 12, 14, 24, 27, 41, 45 und Zusatzzahl: 20
- LottoPlus: 11, 13, 14, 22, 24, 42
- Joker: 8, 7, 6, 7, 6, 7
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2025 um 19:37 Uhr aktualisiert
