Lotto-Ziehung am 19. Oktober: Diese Zahlen wurden gezogen

Am Sontag, den 19. Oktober 2025, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne. Ein Dreifach-Jackpot wartet.

Bei der Lotto-Ziehung am Freitag, dem 17. Oktober 2025, geht es um über 2,3 Millionen Euro.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2025, 19:28 / © ORF / Günther Pichlkostner

Erst am vergangenen Freitag ging es bei Lotto „6 aus 45“ um 2,3 Millionen Euro. Keiner konnte den Lotto-Sechser knacken. Jetzt wartet ein Dreifach-Jackpot.

Große Änderung bei Lotto-Bonusziehung

Wer bisher keinen Erfolg hatte, kann bei der nächsten Lotto-Bonusziehung wieder sein Glück versuchen – anders als bisher. Warum, kannst du hier nachlesen: Große Änderung bei Lotto-Bonus-Ziehung: Damit ist jetzt Schluss

Jackpot-Chancen am Sonntag

Bei der Ziehung am Freitag geht es um einen Dreifach-Jackpot von rund 3 Millionen Euro.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am 17. Oktober gezogen: Lotto: 12, 14, 24, 27, 41, 45 und Zusatzzahl: 20

12, 14, 24, 27, 41, 45 und Zusatzzahl: 20 LottoPlus: 11, 13, 14, 22, 24, 42

11, 13, 14, 22, 24, 42 Joker: 8, 7, 6, 7, 6, 7

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2025 um 19:37 Uhr aktualisiert