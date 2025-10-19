Skip to content
Region auswählen:
/ ©Philipp Jelenska
Bild auf 5min.at zeigt ei Cineplexx von Innen.
Jetzt gehts günstig ins Kino.
Österreich
19/10/2025
Entertainment

Cineplexx Day am 21. Oktober: Blockbuster ab 4 Euro erleben

Am kommenden Dienstag feiern Kinofans in ganz Österreich den Cineplexx Day – mit aktuellen Blockbustern, Familienfilmen und österreichischem Entertainment zum Sonderpreis.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)

Am 21. Oktober Besucher des Cineplexx ihre Lieblingsfilme besonders günstig genießen. Alle aktuellen Filme stehen an diesem Tag für 5 Euro zur Verfügung – mit der xXtra Card sogar schon ab 4 Euro. Die Ermäßigung gilt für sämtliche Sitzplatzkategorien. Auch technische Innovationen kommen nicht zu kurz: IMAX- und MX4D-Vorstellungen können an diesem Tag für 10 bzw. 9 Euro erlebt werden. „Der Cineplexx Day bringt das Kinoerlebnis in den Mittelpunkt – und das für jede und jeden“, sagt Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.

Buntes Programm für alle Altersgruppen

Das Filmprogramm zum Cineplexx Day ist vielseitig:

  • „Tron: Ares“ begeistert mit spektakulären Effekten und Science-Fiction-Abenteuer.
  • „Alles voller Monster“ lockt Familien mit animierter Action und skurrilem Charme.
  • „Dora: Magische Meerjungfrauen Abenteuer“ entführt die Kleinsten in eine fantastische Unterwasserwelt.
  • „Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie“ sorgt mit österreichischem Humor und Ironie für Unterhaltung der Extraklasse.

Ob mit Freunden, der Familie oder alleine – am Cineplexx Day wird der Kinobesuch für alle Besucherinnen und Besucher zu einem besonderen Erlebnis.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: