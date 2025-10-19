Probefahrt ohne Führerschein endet mit Verletzungen und Anzeige

Am 19. Oktober 2025, gegen 17:10 Uhr wollte ein 29-jähriger staatenloser Mann in Mils mit einem Motorrad eine Probefahrt durchführen. Im Zuge des Beschleunigens auf einem Parkplatz habe der Mann seinen Angaben zu Folge die Kontrolle über das Motorrad verloren und kam zu Sturz. Durch den Sturz wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall i. T. eingeliefert. Das Motorrad wurde stark beschädigt, wodurch eine größer Menge Öl ausgetreten ist, welches von der Feuerwehr Mils (6 Einsatzkräfte) gebunden werden konnte. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass weder der verunfallte Lenker noch der vor Ort anwesende 27-jährige Zulassungsbesitzer im Besitz einer für das Motorrad gültige Lenkberechtigung waren. Diesbezüglich werden sie bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.