Sonne und Wolken im Wechsel – leichter Regen im Westen möglich

„Von Westen her ziehen hohe und teils mittelhohe Wolkenfelder über den Himmel, zeitweise scheint aber die Sonne. Im Laufe des Nachmittags kann es im äußersten Westen und Südwesten leicht zu regnen oder zu tröpfeln beginnen. Der Wind weht teils mäßig aus Ost bis Südost, in der Ostregion sowie in einzelnen Föhnstrichen der Alpennordseite kann er abschnittsweise auch lebhaft werden. Frühtemperaturen 0 bis 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne und Föhneinwirkung etwa 9 bis 19 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.