©Fotomontage: Pexels / SİNAN ÖNDER & RK / Trummer
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Rettungssanitäter, der in Richtung Rettungsauto geht und Kerzen, weil jemand verstorben ist.
Der 42-Jährige ist noch an der Unfallstelle verstorben.
Bezirk Krems / NÖ
20/10/2025
Polizei berichtet

Tragödie auf B218: Für Niederösterreicher (42) kam jede Hilfe zu spät

Ein tragischer Unfall hat sich auf der B218 im Bezirk Krems (Niederösterreich) Sonntagnachmittag, am 19. Oktober 2025, ereignet. Ein 42-jähriger Mann ist dabei verstorben, wie die Polizei berichtet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Der Niederösterreicher ist gegen 13.25 Uhr im Gemeindegebiet von Langenlois (Bezirk Krems, Niederösterreich) aus nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge ins Schleudern geraten. Daraufhin krachte das Auto gegen eine betonierte Wasserdurchführung und kam schließlich auf einem Güterweg zum Stillstand. Von den wenig später eintreffenden Florianis wurde der 42-Jährige aus dem Fahrzeug befreit, es konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden. Die B218 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 15.15 Uhr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet, so die Beamten abschließend.

