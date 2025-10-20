Tragödie auf B218: Für Niederösterreicher (42) kam jede Hilfe zu spät

Der Niederösterreicher ist gegen 13.25 Uhr im Gemeindegebiet von Langenlois (Bezirk Krems, Niederösterreich) aus nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge ins Schleudern geraten. Daraufhin krachte das Auto gegen eine betonierte Wasserdurchführung und kam schließlich auf einem Güterweg zum Stillstand. Von den wenig später eintreffenden Florianis wurde der 42-Jährige aus dem Fahrzeug befreit, es konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden. Die B218 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 15.15 Uhr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet, so die Beamten abschließend.